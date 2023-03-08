الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل لعب كرة السلة يزيد من طول الطفل؟.. مدرب يُجيب

جريدة الدستور

أجاب الكابتن مهاب عمر، مدرب كرة السلة للناشئين، على سؤال هل ممارسة كرة السلة تزيد من طول الطفل أم لا وما تأثيرها على جسم الطفل.

وقال عمر خلال حواره مع برنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة «TEN» الأربعاء، إن ممارسة لعبة كرة السلة أو العقلة لا علاقة لها بزيادة طول الطفل، موضحًا أن كرة السلة تسهم في فرد الجسم بشكل أكبر لكن لا تزيد الطول.

وأشار إلى أن أهم وأول شيء يعمل عليه مع الطفل هو أن يحب اللعبة، مضيفًا: «ببدأ مع الطفل بألعاب صغيرة؛ لأن سن المشاركة في المباريات ودخول بطولة هو 13 عامًا».

وأوضح أنه يحرص على تنمية فكر وذكاء الأطفال الصغار في كرة السلة، مشيرًا إلى أن هناك 4 مقاسات لكرة السلة تبدأ من مقاس 3 للأطفال من 6 إلى 7 سنوات وكرة مقاس 5 تناسب سن من 8 إلى 11 عامًا.

وتابع أنه بالنسبة للبنات فإن أكبر مقاس لكرة السلة هو مقاس 6 والأولاد كرة مقاس 7.

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