الاتحاد الإفريقى يقدم موعد مباراة المنتخب الأوليمبى وزامبيا 24 ساعة

تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف- يتضمن تعديلاً فى موعد مباراة العودة بين منتخب مصر الأوليمبى ونظيره الزامبي 24 ساعة لتقام يوم 26 مارس الجاري بدلا من يوم 27 لنفس الشهر فى زامبيا بناء على طلب من الاتحاد الزامبي.

يقام موعد لقاء الذهاب بالقاهرة كما هو يوم 22 مارس الجاري باستاد الدفاع الجوي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على موعد سفر المنتخب الأولمبي لزامبيا يوم 24 مارس الجاري؛ استعدادا لمباراة الإياب أمام زامبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة المؤهلة للأولمبياد.

وكلف البرازيلي ميكالي محمود حرب المدير الإداري للمنتخب بإنهاء ترتيبات الرحلة مبكرا لتفادي أي مشاكل تواجه البعثة، خاصة في ظل ضيق الوقت بين مباراتي الذهاب والإياب.

وينطلق معسكر المنتخب الأوليمبي خلال الفترة من 15 إلى 27 مارس المقبلين، والذي يتخلله مواجهتي زامبيا في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب.