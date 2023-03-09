صافرات الإنذار تدوي بوسط وجنوب أوكرانيا مُعلنًة تجدد القصف الروسي

قالت مصادر أوكرانية، إن صافرات الإنذار سُ2معت في وسط وجنوب البلاد بعد تجدد القصف الروسي، حسبما أكدت قناة “العربية نيوز”.

وقال يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، إن الحرب الروسية الأوكرانية هي أكبر حرب بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ولا يمكن لأحد أن يتوقع ماذا يحدث فيها.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحرب هي حرب الدبابات والقاذفات، مؤكدًا أن الذخيرة تستخدم بشكل كبير وكل يوم يستخدم آلاف من الذخائر في الجبهات حول باخموت.

وأشار إلى أن هناك دعما من الدول الغربية لأوكرانيا، وترسل الذخائر بشكل مستمر وبدأت في إنتاج الذخائر في العديد من مصانعها، مؤكدًا أن الموقف في باخموت صعب للغاية لأنه ما زال هناك بعض السكان لم يخرجوا من باخموت.

وأوضح أن روسيا تسيطر على الجزء الشرقي من باخموت، مؤكدًا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال عدة مرات: سنستمر في الدفاع عن باخموت على قدر ما نستطيع والأمر إلى الآن تحت السيطرة رافضًا الكشف عن عدد ضحايا القصف.