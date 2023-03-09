الخارجية الألمانية تعلن وقف آلية التسوية المالية مع إيران

أعلنت الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، عن وقف آلية التسويات المالية مع إيران، يأتى ذلك بالتزامن مع فرض عقوبات أمريكية علي إيران بسبب التظاهرات التى تشهدها ضد النظام الإيراني، وفقاً لما ورد بقناة “العربية نيوز”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات هي الثانية خلال يومين فقط على إيران، حيث إن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران تشمل أشخاصًا وكيانات موجودة بالصين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العقوبات الأمريكية تستهدف شركات صينية تعمل على تصنيع المسيرات لإيران.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضى، عقوبات على شركات بتروكيماويات وشحن وسفن إيرانية.

وقبل أسابيع، فرضت واشنطن عقوبات على 9 شركات بسبب تورطها في إنتاج أو بيع أو شحن منتجات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى مشترين في آسيا"، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية.