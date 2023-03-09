الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أسامة السعيد: الرئيس السيسي اتخذ من التنمية الشاملة سلاحًا بوجه الإرهاب

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال الدكتور أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير الأخبار، إن الجميع يتوقع أن الحرب مع الإرهاب انتهت، خاصة في ظل التنمية المجتمعية الشاملة التي يشهدها الوطن، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اليوم أثناء احتفاله بيوم الشهيد أنه يجب على الشعب ان يكون يقظاً وأن الحرب لم تنتهى بعد.

يوم الشهيد 

وأكد الدكتور أسامة السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإرهاب كان لديهم مخططات فوضوية غير مسبوقة، ولكن بتضحية أبناء الوطن استطاعت مصر استعادة ريادتها مرة أخرى. 

مكافحة الإرهاب 

وأضاف في حديثه، أن مصر دفعت ثمناً كبيراً لمكافحة الإرهاب، حيث ضحى أبناء الشرطة والجيش بأنفسهم من أجل الحفاظ على وطنهم وعلى هذه الأمة.

وأشار إلى أن مصر دفعت ثمناً باهظاً أيضاً للتخلص من الإرهاب من الناحية الاقتصادية، حيث كانت مصر تدفع مليار جنية شهرياً للتخلص من هذه الجماعات المعادية للوطن. 

وذكر أن جميع مصادر الدخل القومي لمصر أثناء تغلل الإرهاب بأرضها تأثرت وتراجعت بصورة كبيرة، ولهذا حرص الرئيس السيسي على تنمية المجتمع تنمية شاملة حتى تكون هذه التنمية سلاح فعال بوجه الإرهاب.

أسامة السعيد رئبس نحرير الأخبار مكافحة الإرهاب اكسترا نيوز التنمية المجتمعية

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سلامًا على الشهداء

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