رسوم حج القرعة 2023.. «يا رايحين للنبى الغالى .. هنيالكم وعقبالى» حلم الكثير من المصريين لأداء فريضة الحج بأسعار مخفضه عن الأسع ار السياحية لذلك يبحثون عن رسوم حج القرعة 2023 لتحقيق هذا الحلم والسفر لزيارة النبي.

رسوم حج القرعة 2023 يبحث عنه الكثير من المواطنين الراغبين في الذهاب لأداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023 ميلادية.

وعن تكلفة حج القرعة 2023، وأماكن ومواعيد السداد في موسم هذا العام نوضح لكم تلك التفاصيل خلال السطور القادمة بعد ان ارتفعت رسوم حج القرعة 2023 هذا العام عن العام السابق.

رسوم حج القرعة 2023

تبلغ رسوم حج القرعة 2023، مبلغ 175 ألفا و500 جنيه، وهي عبارة عن 148 ألفا و500 جنيه لتكلفة الحج و 27 ألف جنيه قيمة تذكرة الطيران.

موعد سداد رسوم حج القرعة 2023

يبدأ سداد تكلفة حج القرعة 2023 لجميع المتقدمين بدءا من يوم 13 مارس من الشهر الجاري، ويستمر التقديم حتى يوم 23 مارس 2023 المقبل.

أماكن وطرق سداد رسوم حج القرعة 202

رسوم حج القرعة 2023 يتم سدادها بوسائل الدفع الإلكتروني بـ 5 طرق مختلفة، وهم:

1- عن طريق البنك الأهلي المصري.

2- عن طريق بنك القاهرة.

3- عن طريق بنك مصر.

4- أو عن طريق جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية عن طريق منظومة الدفع والتحصيل الحكومي.

مواعيد حج القرعة 2023

أعلنت وزارة الداخلية البدء في إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1444هـ/2023 ميلادية.

وقالت الداخلية إنه بمناسبة اقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1444هـ/2023م، وإعلان وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023م حتى يوم الاثنين الموافق 6/3/2023م.

فقد تقرر البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1444هـ/2023م، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/ 3/ 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 15/3/202، على النحو التالى:

السبت الموافق 11/ 3/ 2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان- الشرقية).

الأحد الموافق 12/ 3/ 2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (مطروح – الأقصر – الدقهلية – دمياط – القليوبية- الفيوم).

الاثنين الموافق 13/ 3/ 2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – قنا – الغربية – بورسعيد – الوادى الجديد- المنيا).

الثلاثاء الموافق 14/ 3/ 2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – المنوفية – الإسماعيلية – أسيوط – بنى سويف).

الأربعاء الموافق 15/ 3/ 2023

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (جنوب سيناء – السويس – سوهاج – شمال سيناء– البحر الأحمر).

عدم سداد تكلفة الحج يعتبر تنازل عن فرصة أداء الفريضة

رسوم حج القرعة 2023 في حالة عدم سداد الفائز في قرعة الحج للتكاليف كاملة خلال الفترة المعلنة، يعتبر بمثابة تنازل من الفائز عن فرصته في الحج، وذلك دون أدنى مسئولية من جانب وزارة الداخلية.