شروط حج الجمعيات الأهلية 2023 ورابط التقديم من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة.

وبدء تقديم حج الجمعيات 2023 بداية من اليوم الثلاثاء 7 مارس حتى الإثنين 20 مارس 2023، من خلال الوسائل التي حددتها وزارة التضامن، حيث يمكن التقديم في حج الجمعيات 2023 ورقيا أو إلكترونيا، وفقا لشروط حج الجمعيات الأهلية 2023 التي حددتها وزارة التضامن.

وفي السطور التالية نرصد لكم رابط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2023 وشروط التقديم حج الجمعيات الأهلية 2023

رابط تقديم حج الجمعيات الأهلية 2023

ويمكن التقديم فى حج الجمعيات الأهلية إلكترونياً 2023، من خلال الدخول إلكترونياً على بوابة الحكومة المصرية، عن طريق الضغط على الرابط التالي: التقديم فى حج الجمعيات الأهلية 2023 .. اضغط هنا.

شروط تقديم حج الجمعيات الأهلية 2023

1 - أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوا عاملا أو منتسبا.

2 - يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل أول يناير 2023.

3 - يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة لم يوقع عليها أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبت بحقها بحكم نهائي.

4 - يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء المناسك.

5 - أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

6 - يجب ألا يقل سن الرجال عن 25.

7 - أما بالنسبة للسيدات يجب ألا يقل سنهم عن 45 عاما ويشترط وجود محرم لايقل عمره عن 18 عاما.

8 - يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

9 - أما المتقدمين من أصحاب الإعاقة الحركية والبصرية يشترط وجود مرافق في الحالات التي تتطلب ذلك.