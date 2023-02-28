اسعار الحج السياحي 2023 وتكاليف الحج للمصرين داخل السعودية

يبدأ موسم الحج في شهر ذي الحجة من كل عام، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة، وفريضة واجبة مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل استطاع إليه سبيلاً.

لذا يهتم المسلمون بالبحث عن اسعار الحج والذي ينقسم في مصر لعدة أنواع منها حج القرعة وحج الجمعيات و الحج السياحي المسئول عنه شركات السياحة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي اسعار الحج السياحي 2023 و تكاليف الحج من المملكة العربية السعودية و تكاليف الحج للمصرين داخل السعودية.

أسعار الحج من السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسعار الحج للحجاج من داخل المملكة في باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، وتأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريال، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.

ويتم تسجيل برنامج الحج عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444هـ، مع تقديم وجود "هوية وطنية" للمواطنين أو "هوية مقيم" للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذو الحجة 1444هــ، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية نسك الحج، وسيكون الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وفي حال توفر أماكن شاغرة سيتم تضمين من سبق لهم الحج؛ ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

أسعار الحج السياحي 2023

أعلنت بعض شركات السياحة عن أسعار الحج السياحي للعام الجاري والتي تختلف حسب مكان الإقامة ومضمون البرنامج، ولكنها لا تشتمل على أسعار تذاكر الطيران.

فيبلغ أسعار الحج خمس نجوم صف أول مباشرة على الحرم وحتى مسافة تبعد عن الحرم بنحو 250 متر السعر 190 ألف جنيه مصري، وصف ثاني يبعد عن الحرم المكي بنحو 1250 متر السعر 170 ألف جنيه مصري.

ويصل أسعار الحج السياحي 4 نجوم صف أول ويبعد عن الحرم المكي بنحو 750 متر السعر 137 ألف جنيه مصري، و صف ثاني يبعد عن الحرم المكي حوالي 1250 متر السعر 125 ألف جنيه مصري.

ويبلغ متوسط أسعار الحج السياحي البرنامج الاقتصادي للموسم الكامل في فنادق مكة والتي تبعد عن الحرم بحوالي 2250 متر السعر 97 ألف جنيه مصري، وللمناطق التي تبعد عن الحرم المكي بنحو 2500 متر السعر 95 ألف جنيه مصري.

وبلغت أسعار الحج السياحي لبرنامج الحج البري موسم كامل في فنادق مكة شاملة لأسعار النقل السعر 90 ألف جنيه مصري، وللمناطق التي تبعد حتى 2500 متر السعر 95 ألف جنيه مصري.