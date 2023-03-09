الخميس 09 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة والآثار يستكمل لقاءاته المهنية خلال زيارته لبرلين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استكمل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، سلسلة اللقاءات المهنية التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، بلقاء المدير التنفيذي للاتحاد الفيدرالي لشركات الطيران الألمانية (BDF)، ومسئولي عدد من منظمي الرحلات في السوق الألماني وغيره من الأسواق الأوروبية من بينها DER Touristik central Europe and DACH ، و Schauinsland reisen، و LMX Touristik ، و Vtours ، و Phoenix tours.

وتأتي هذه الزيارة على هامش مشاركة مصر بجناح  في فعاليات بورصة برلين السياحية والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى اليوم  9 مارس الجاري.

وخلال هذه اللقاءات، استعرض السيد الوزير ملامح الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتي تم إطلاقها  تحت شعار " Your Expectations are History  " في الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري والتي تسلط الضوء على ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، بالإضافة إلى تقديم مصر بصورة مختلفة للعالم.

كما ألقى الوزير الضوء أيضا على ملامح برنامج تحفيز الطيران الجديد، واستراتيجية الوزارة لتنمية السياحة في مصر، مشيرًا إلى خطة الوزارة لتشجيع الاستثمارات السياحية لمضاعفة الطاقة الفندقية، لافتا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، مستعرضا أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة.

كما استعرض الوزير مسارات العمل لتطوير المقصد السياحي المصري والمنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها.

وتحدث أيضا عن الجهود التي تبذلها الوزارة للحفاظ على استدامة قطاع السياحة في مصر وتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة.

جدير بالذكر أن الوزير كان قد عقد على مدار اليومين الماضيين عدد من اللقاءات المهنية، حيث التقى برئيس اتحاد صناعة السفر الألماني (DRV)، ورئيس اتحادات وكلاء السفر ومنظمي الرحلات الأوروبية (ECTAA)، ومسئولي عدد من كبار منظمي الرحلات وشركات الطيران في السوق الألماني وغيره من الأسواق الأوروبية.

وزير السياحة والآثار بورصة برلين السياحية لحملة الترويجية الجديدة الاسواق السياحية مقومات سياحية وأثرية

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