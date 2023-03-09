الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بتهمة دعم إيران.. حزمة عقوبات أمريكية جديدة على شركات صينية

ايران
ايران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات هي الثانية خلال يومين فقط على إيران، حيث أن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران تشمل أشخاصًا وكيانات موجودة بالصين، حسبما أعلنت قناة “العربية نيوز”. 

وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات أميركية تستهدف شركات صينية تعمل على تصنيع المسيرات لإيران. 

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس الماضى، عقوبات على شركات بتروكيماويات وشحن وسفن إيرانية، وقبل أسابيع فرضت واشنطن، عقوبات على 9 شركات بسبب تورطها في إنتاج أو بيع أو شحن منتجات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى مشترين في آسيا"، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية.

وقال بيان الوزارة: "تستهدف وزارة الخزانة ست شركات بتروكيماويات مقرها إيران أو الشركات التابعة لها، وثلاث شركات في ماليزيا وسنغافورة تشارك في تسهيل بيع وشحن البترول والبتروكيماويات نيابة عن شركة تريليانس للبتروكيماويات المحدودة ، والتي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 23 يناير 2020 من أجل تسهيل بيع المنتجات البترولية الإيرانية من شركة النفط الوطنية الإيرانية".

إيران أمريكيا الصين بحث عقوبات الخزانة الأمريكي

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وائل لطفي

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