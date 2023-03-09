جيمناي إفريقيا تناقش برنامج مبدعات الجنوب في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

نظمت مؤسسة جيمناي إفريقيا ندوة لعرض ومناقشة أفلام برنامج مبدعات الجنوب ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

في البداية رحبت ماري أديب مدير العمليات بشركة جيمناي إفريقيا بمبدعات الجنوب ، وقالت إنه من أكثر البرامج الملهمة لنا كفريق عمل، ليس فقط لأن المشاركات أبهرننا بالأفكار والحماس والعمل الجاد، ولكن لأن هناك شيئين لاحظناهم أولًا أن المبدعات يكتشفن انفسهن داخل البرنامج، من كانت تحب التصوير اكتشفت أنها تصلح للإخراج أو للكتابة، ثانيًا العمل ضمن فريق، وهي من الأفكار الأساسية التي نعمل عليها، رأينا هذا في المبدعات وأفلامهن.

وقالت إيمانويل سور مديرة برنامج “سي إف أي” في السفارة الكندية في مصر، إنها سعيدة بالحضور والمشارك في هذا الحدث، ومن دواعي سرورها التحدث عن هذا البرنامج الذي استهدف انتاج العديد من الأفلام مع مؤسسة جيمناي في أسوان، فهناك العديد من الفتيات والسيدات اللائي قدمن إبداعًا مميزًا، وعالجن العديد من القضايا الحيوية المرتبطة بالجنوب، وتمنت كل التوفيق للمبدعات المشاركات في البرنامج ولغيرهن ممن لديهن الشغف بالسينما.

وقال المهندس عدلي توما رئيس مؤسسة جيمناي إفريقيا، إن فكرة برنامج مبدعات الجنوب تقوم على الربط بين السينما والتكنولوجيا بطريقة بسيطة، وأرى أنه ليس من الضروري أن يكون صناع السينما من المتخصصين الدارسين في معهد السينما أو غيره، يكفي أن يكون لديهم حب وشغف ويريدون تقديم شئ جديد للمجتمع، وهذا ما وجدناه بالفعل، بنات وسيدات لديهن أفكار مهمة وتجارب مميزة يمكن أن يكون لها تأثير كبير في المجتمع الأسواني.

وأضاف أن السينما وسيلة مهمة للتعبير، ومن خلال برنامج مبدعات الجنوب أردنا أن تكون التكنولوجيا جزءًا من صناعة السينما، خاصة أن أسوان مليئة بالمواهب الواعدة، وتابع أن كل تفكيرنا هو كيف نصنع شيئا فيه استدامه من الإنتاج والإخراج والتصوير، لدينا خمسة أفلام سيناقشون 5 قضايا من المجتمع الأسواني.

وأشار إلى أن راديو مونت كارلو طلب عمل تقرير مفصل عن مبدعات الجنوب ما يؤكد نجاح البرنامج، وقدم الشكر لسفارة كندا التي تدعم هذا البرنامج، وتم عرض الأفلام الخمسة ضمن البرنامج وتحدثت المخرجات كل واحدة عن تجربتها وعن حلمها في صناعة السينما.