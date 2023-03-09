«وسائل تنظيم الأسرة وطرق استخدامها».. ندوة تثقيفية بالوادى الجديد

عقد مركز إعلام الخارجة في الوادي الجديد بالتعاون مع وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة اليوم الخميس، ندوة تثقيفية حول "وسائل تنظيم الأسرة والطرق الصحيحة للاستخدام" بقرية بولاق في إطار الحملة الإعلامية التى تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة القضية السكانية تحت شعار "سعادتك وصحتك فى تنظيم أسرتك".

حاضر في الندوة الدكتورة ريهام سيد محمد زيدان، أخصائي تنظيم الأسرة بمستشفى الخارجة، وبحضور السيد دارين حسين، مدير وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام السكاني تحت إشراف السيدة أزهار عبدالعزيز محمد، مدير مركز إعلام الخارجة.

وتحدث السيد دارين، مدير وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، عن دور وحدات السكان بالمحافظة والمراكز، وذلك لتوعية المواطنين بخطورة التزايد السكانى والتأكيد على أهمية التوعية والتثقيف بتنظيم الأسرة كأحد حلول المشكلة السكانية.

ومن جهتها، تناولت الدكتورة ريهام السن المناسبة للإنجاب وهي الفترة التي يكون الجهاز الإنجابي قادرًا على إنجاب أطفال أصحاء ما بين سن ٢٠ سنة حتى ٣٥ سنة.

وتطرق الحديث عن أنواع وسائل تنظيم الأسرة سواء الهرمونية والموضعية والميكانيكية، فالوسائل الهرمونية تنقسم لوسائل ذات هرمونين مثل الحبوب والحقن الشهرية، والوسائل ذات الهرمون الواحد مثل حبوب الرضاعة والحقن كل 3 أشهر، وهذا بالإضافة إلى الكبسولات تحت الجلد، أما الوسائل الموضعية مثل الواقى الذكرى والأقراص الفوارة، أما الوسائل الميكانيكية مثل اللولب النحاسي.

وأشارت الدكتورة ريهام إلى أنه أضيف لوسائل تنظيم الأسرة اللولب الهرمونى وهو يتفادى عيوب اللولب النحاسي، كما أنها ذكرت مميزات وعيوب كل وسيلة، مؤكدة أن نجاح أى وسيلة تعتمد على الاستخدام الصحيح لها والمتابعة المستمرة، وفى ختام الندوة تم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على التساؤلات وتصحيح الشائعات حول وسائل تنظيم الأسرة.

