فتح الحديقة الدولية ومكتبة مصر مجانًا لأهالى المنيا بمناسبة عيد المحافظة القومى

أعلنت محافظة المنيا عن فتح أبوب الدخول للحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل، يومي 17 و18 مارس، بالمجان أمام المواطنين، كما سيتم فتح أبواب مكتبة مصر العامة لجميع الجماهير، بدءًا من يوم الأحد 12 مارس حتى يوم السبت 18 مارس من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء، بمناسبة الحتفال بالذكرى الـ104 لعيد المنيا القومي، والذي تحتفل به المحافظة يوم 18 مارس من كل عام.

وكان الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، قد عقد اجتماعًا تنسيقيًا، لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بالذكري الـ 104 لعيد المنيا القومي، بحضور اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، وكلاء الوزراء، رؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

وأكد نائب المحافظ أن شهر "مارس" يمثل علامة فارقة في تاريخ محافظة المنيا لارتباطه بعيد المنيا القومي، والذي يوافق 18 مارس من كل عام، وفي هذا العام 2023، حمل شهر مارس حدثا متفردا، سيظل ذكرى خالدة على مر السنوات لدى أبناء المحافظة، حيث شرفت المحافظة هذا العام في الثاني من مارس بزيارة تاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما حملت الزيارة "الخير" للمصريين جميعا، من خلال إعلان رئيس الجمهورية من المنيا عن توجيهات للحكومة بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات، تضمنت زيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وتعكس تلك القرارات حرص السيد رئيس الجمهورية على حماية المصريين من التداعيات الراهنة وانتصارًا للمواطن البسيط.

كما وجه نائب المحافظ، خلال الاجتماع، التحية والتقدير لجميع شهداء الوطن بصفة عامة، والشهداء من أبناء محافظة المنيا بصفة خاصة، والذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن، كما ثمن نائب المحافظ، التضحيات التي قدمها أهالي المحافظة وخاصة مركزي ديرمواس وملوي لتقديم أرواحهم فداء لعزة وكرامة الوطن.

كما افتتح نائب محافظ المنيا، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية، والتي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون بين مؤسسة مصر الخير للتنمية ومجموعة الفطيم العقارية، وذلك بقرية منشاة الدهب القبلية التابعة لمركز المنيا، ضمن الاحتفالات بالذكري الـ 104 لعيد المنيا القومي، وضمن جهود الدولة والتكامل مع كافة المؤسسات لتوصيل جميع الخدمات للمواطنين.

وقال نائب المحافظ، إن الافتتاحات شملت أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرستي منشاة الدهب القبلية الإعدادية، ومدرسة منشاة الدهب المجتمعية، بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة 21 منزل، وتوصيل المياه لـ 15 منزل بالقرية، حرصاً على تقليل كثافة الطلاب بالمدارس وضمان حياة كريمة للآسر الأكثر احتياجاً.

وأكد نائب المحافظ، أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة والتي تتطلب مشاركة كافة الأجهزة التنفيذية للدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، نسعى دائما لتحقيق حياة كريمة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وهنأ نائب المحافظ، المواطنين من أهالي القرية والمستفيدين من تلك المشروعات التي تم تنفيذها، بالذكري الـ 104 لعيد المنيا القومي، مشيراً الي أن العيد القومي للمحافظة يعتبر حدث تاريخي تشهده المحافظة في 18 مارس من كل عام، حيث شارك أبناء مركزي ديرمواس وملوي في ثورة 1919، والتي قادها المناضل سعد باشا زغلول في مواجهة الاحتلال.