الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وتكون حالة البحرالأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 14

العاصمة الإدارية 27 14

6 أكتوبر 28 14

بنهــــا 27 14

دمنهور 26 13

وادى النطرون 26 13

كفرالشيخ 27 14

المنصورة 27 14

الزقازيق 27 14

شبين الكوم 26 14

طنطا 26 14

دمياط 26 13

بورسعيد 25 12

الإسماعيلية 26 13

السويس 26 13

العريش 26 13

رفح 24 13

رأس سدر 26 15

نخل 24 04

كاترين 22 06

الطور 27 15

طابا 25 15

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 23 13

العلمين الجديدة 22 13

مطروح 21 14

السلوم 20 10

سيوة 25 10

رأس غارب 28 15

الغردقة 28 16

سفاجا 28 15

مرسى علم 28 15

شلاتين 31 14

حلايب 28 15

أبورماد 29 15

رأس حدربة 28 15

الفيوم 29 10

بني سويف 28 11

المنيا 28 10

أسيوط 29 11

سوهاج 29 13

قنا 30 13

الأقصر 31 15

أسوان 32 15

الوادي الجديد 29 12

أبوسمبل 30 13