انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي السابع لـ«حسابات ومعلومات القناة».. 14 مارس

تُنظم كلية الحاسبات والمعلومات جامعة قناة السويس مؤتمرها السنوي السابع للبحوث الطلابية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتورة غادة الطويل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس المؤتمر.

ونظم المؤتمر الدكتور أسامة فاروق، مقرر المؤتمر والدكتور محمد ميعاد، نائب رئيس المؤتمر بالتنسيق مع اتحاد طلاب الكلية ممثلاً فى الطالب عبدالرحمن مصطفى، رئيس إتحاد الطلاب.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور هي التحول الرقمي والأمن السيبراني، مؤسسات التعليم وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ، مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشروعات تحلية ماء البحر وأمن مصر المائي، ريادة الأعمال واستراتيجيات العملية البيئية.