الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي السابع لـ«حسابات ومعلومات القناة».. 14 مارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تُنظم كلية الحاسبات والمعلومات جامعة قناة السويس مؤتمرها السنوي السابع للبحوث الطلابية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتورة غادة الطويل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس المؤتمر.

ونظم المؤتمر الدكتور أسامة فاروق، مقرر المؤتمر والدكتور محمد ميعاد، نائب رئيس المؤتمر بالتنسيق مع اتحاد طلاب الكلية ممثلاً فى الطالب عبدالرحمن مصطفى، رئيس إتحاد الطلاب.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور هي التحول الرقمي والأمن السيبراني، مؤسسات التعليم وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ، مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشروعات تحلية ماء البحر وأمن مصر المائي، ريادة الأعمال واستراتيجيات العملية البيئية.

جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: الأزمة الاقتصادية ليست المقياس الحقيقى للدولة المصرية.. إحنا بخير

الرئيس السيسى: هدفنا كان القضاء على الإرهاب فى سيناء مع تحقيق التنمية

إنهاء إجراءات إخلاء سبيل نجل علي بدرخان من قسم شرطة المطرية

«ماتوا عشان نعيش».. زوجات الشهداء: آلام الفقد تختلط بمشاعر الفخر

الرئيس السيسى لأهالى الشهداء: «لن ننساكم وده أقل شىء ممكن نعمله علشانكم»

ابن شقيقة اللواء نبيل فراج: ما يحدث فى مصر من إنجازات بمثابة الثأر لشهدائنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الأمريكى يشيد بقيادة مصر ودورها فى تهدئة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس