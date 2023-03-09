قافلة طبية بـ 3 قرى لفحص غير القادرين بالفيوم (صور)

أعلنت جمعية "الأورمان" تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 112 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقرية سرسنا مركز سنورس، وقرية المظاطلى مركز طامية، وقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، تحت رعاية ودعم مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم بقيادة حمدية محمد شعبان.

وبدأت القافلة من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا بمستشفى الفيوم الجامعي وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل إشاعات لعدد ٤١ حالة، وتحاليل لعدد ٩ حالات، بتكلفة اجمالية 15200 جنيه.

وأكد ممدوح شعبان، مدير عام "الأورمان"، أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

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