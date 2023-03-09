جمعية جراحة مناظير المفاصل تنظم دورة تدريبية للأطباء عن إصابات الكتف والملاعب

أشاد الأطباء المشاركون في الدورة التدريبية المكثفة التي نظمتها جمعية جراحة مناظير المفاصل وإصابات الرياضة المصرية برئاسة الدكتور عادل حامد، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق، رئيس جمعية جراحة مناظير المفاصل وإصابات الرياضة المصرية.

وأكد الدكتور عادل حامد حرص جمعية جراحة مناظير المفاصل وإصابات الرياضة المصرية، أهمية النهوض والارتقاء ورفع مستوى أطباء جراحة العظام في كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية والعربية، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر.

وأوضح رئيس جمعية جراحة مناظير المفاصل، وإصابات الرياضة المصرية، أن الدورة التدريبية تضمنت إلقاء عديد من المحاضرات المكثفة والتي اشتملت على الجديد والحديث في مناظير الكتف.

ووجه الدكتور عادل حامد الشكر لفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، لجهودهما في دعم البحث العلمي والتعليم الطبي المستمر.

- أبرز المحاضرات العلمية في الندوة

وأشار إلى أن الدورة التدريبية تضمنت محاضرات علمية حول الجديد والحديث في أمراض الكتف وخلعه، وقطع أوتار الكتف الدوارة، كما تناولت الدورة التدريبية محاضرات علمية لكبار الأساتذة حول الطريقة الصحيحة لكيفية قراءة أشعة الرنين المغناطيسي الخاصة بالكتف، إضافة إلى إلقاء الضوء على الطرق الصحيحة لفحص الأمراض، مما يساعد الطبيب في عمليات التشخيص والعلاج.

وأضاف أنه قد أقيم على هامش الدورة التدريبية ورش عمل في مناظير مفصل الكتف، وقد تم اعتماد البرنامج العلمي للدورة من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر (AACME) بعدد 14.75 ساعة، وفي نهاية الدورة التدريبية التي استمرت على مدار يومين تم منح جميع المشاركين من أطباء العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى أطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والتأمين الصحي شهادات معتمدة.

والتقطت الصور التذكارية مع الدكتور عادل حامد، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة رئيس مجلس إدارة جمعية جراحة مناظير المفاصل وإصابات الرياضة المصرية.