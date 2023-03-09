الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة بنها تحصد المركز الثاني بالمؤتمر الطلابي تحت عنوان «مصر تستطيع بطلابها»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، حصول الجامعة على المركز الثاني خلال المشاركة بالمؤتمر الطلابي الثاني تحت عنوان "مصر تستطيع بطلابها" رؤية طلابية لوضع حلول ومقترحات للمشكلات المجتمعية، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي نظمته جامعة أسيوط خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الجاري بمشاركة 14 جامعة مصرية.

وقدّم رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين المشاركين بالمؤتمر، مؤكدًا حرص الجامعة على المشاركة في المؤتمرات الطلابية بالجامعات المصرية في إطار رؤية القيادة السياسية والإهتمام البالغ بالأنشطة الطلابية ودعمها بكل صورها وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

من جهته، أشار الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى فوز الطالب محمود محمد محمد حسن، والطالب محمد فتحي محمد عبدالستار، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني ببحث تحت عنوان (ضعف الروابط الأسرية).

وجاءت مشاركة الجامعة برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب. 

الأنشطة الطلابية التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الدكتور جمال سوسة جمال سوسة رئيس جامعة بنها جامعة بنها رئيس جامعة بنها

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وائل لطفي

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