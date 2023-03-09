والدة الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله: «أول فرحتي وحياتي ودنيتي»

تحدثت والدة الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله، عن تفاصيل استشهاد ابنها وما حدث منذ تخرجه في الكلية الحربية وحتى لحظة استشهاده.

وبدأت والدة الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد بالآية القرانية "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".

وقالت: "الحمدلله.. أنا فخورة بابني ومصر كلها فخورة بيه، وكلنا عايشين الحمدلله برضا ربنا وفي حمى سيادة الرئيس ربنا يخليك لينا يا فندم ويبارك في عمرك ويباركلنا في مصر كلها”.

وتابعت: “من ساعة ما اتخرج من 2011 لحد ما استشهد وهو في سيناء من العيد الصغير لحد قبل العيد الكبير لحظة الاستشهاد، والله ماشفتوا حوالي شهرين بالظبط ولا كنت اعرف عنه اي حاجه قلبي كان وجعني بس بقيت ادعيله”.

وأردفت أن الشهيد تحدث معها هاتفيا مرة واحدة فقط قبل يوم الاستشهاد وهو يوم 1- 7 اترقى رائد واستشهد 2- 7 وأخذ الرتبة الأعلى عند ربنا، قلبي كان واجعني،، كان بار بيا كان اول فرحتي واول حياتي ودنيتي بس الحمدلله راح للاحسن مني وهو مع الصديقيين والشهداء ان شاء الله".

واختتمت “ربنا يحمي مصر كلها وشبابنا كلهم ويحمينا كلنا وفي ظل سيادة الرئيس ربنا يخليك لينا ويباركلنا في عمرك وفخر لينا، بنفتخر اننا مصريين وولادنا مش واحد ولا اتنين دول ملايين فداكي يا مصر تحيامصر تحيامصر تحيامصر”.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة، تحت عنوان «الثمن».