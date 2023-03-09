الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 أبريل.. الحكم في استئناف ليلى غفران على تغريمها 20 بتهمة سب محاميها

ليلى غفران
ليلى غفران

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حجز استئناف الفنانة ليلى غفران، على حكم تغريمها 20 ألف جنيه، في واقعة اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين، للحكم بجلسة 5 أبريل.

وكان أكد المحامي حسن أبو العينين، أن النيابة العامة أحالت دعواه القضائية ضد الفنانة ليلى غفران بعد سنتين من التحقيقات بتهمة السب والقذف والتشهير به.

وأوضح أبو العينين أنه كان قد تقدم ببلاغ ضد الفنان ليلي غفران و3 آخرين، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، في عام 2020، بعد أن قامت الفنانة باتهامه بسرقة "خاتم ألماس" بعد أن سرق منها من قبل عاملة المنزل لديها.

حسن أبو العينين، أكد أنه بعد اتهامه والسب والقذف في حقه أقام دعواه القضائية ضد الفنانة وطالب بتعويض مليون جنيه.

وكشفت الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، أن المحامي حسن أبو العنين رفع دعواه القضائية ضد الفنانة ليلي غفران، متهما إياه بالسب والقذف والتشهير به، مطالبا بتعريض مالي قدره مليون جنيه، لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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