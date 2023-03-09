الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المركزي» يقرر زيادة الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر «إنستا باي»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي) اعتبارًا من 15 مارس 2023.

يأتي هذا في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود دعم وتحفيز اسـتخدام وسـائل وقنـوات الدفـع الإلكترونية.

ويتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 (سبعون ألف) جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 (مائة وعشرون ألف جنيه) جنيهًا مصريًا، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 (أربعمائة ألف) جنيهًا مصريًا.

تأتي الزيادات الجديدة في الحدود القصوى للمعاملات، في ضوء متابعة البنك المركزي لطلبات العملاء، وكذا استطلاعات الرأي الخاصة بالخدمة، خاصة مع التوسع الكبير والإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) منذ إطلاقها، حيث شهدت تنفيذ ما يقرب من 16 مليون معاملة تحويل لحظي بقيمة تقارب 80 مليار جنيه من خلال أكثر من 1,8 مليون عميل، بالإضافة إلى أنه من المستهدف إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة والمبتكرة عبر المنظومة خلال الفترة المقبلة.

ويهدف القرار الجديد للبنك المركزي إلى تعزيز التحول إلـى اقتصاد أقـل اعتمـادًا علـي أوراق النقـد وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى مواكبة التطور ات التكنولوجية والتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، واستيعاب متطلبات فئات العملاء المختلفة لتحسين الخدمات المالية، واستقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي.

استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات احتياجات العمل استطلاع استطلاعا استطلاعات استخدام

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

ابن الشهيد محمد عبد المتجلي يؤدي التحية العسكرية للرئيس أثناء تكريم أسرته

وزير الداخلية يقرر إبعاد رشا نزار خارج البلاد

«الصحة»: فحص 5 ملايين طالب للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

تقارير دولية: تحسن أداء مؤشرات الأسهم العالمية خلال تعاملات الأسبوع الجاري

«التخطيط» تناقش تمكين المشروعات للفرق الفائزة في «شباب من أجل التنمية»

لافروف: حريصون على عودة سوريا للأسرة العربية وندعم تنفيذ خطوات حل القضية الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية