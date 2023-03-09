«القوى العاملة» تنظم دورات تدريبية وفرص تدريبية لذوي همم بأسيوط

تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط تنفيذ الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها بمقر مدارس الأمل للصم، في إطار اهتمام المديرية بذوى الهمم والقدرات وتوفير فرص تدريب مناسبة لهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل وكذلك فرص عمل حقيقية تتناسب مع درجات إعاقتهم في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة ومراقبة تنفيذ المنشىت لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بها وإلزام الشركات والمصانع بتعيين نسبة 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات وذلك خلال لقاءاته بمديرى المديريات على مدار الأسابيع الماضية.

وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط في تقريره للوزارة، أنه تم تفقد الدورات التدريبيه التى تنظمها بمقر مدارس الأمل للصم، وكذلك إستطلاع آراء المتدربين حول البرنامج التدريبى المقدم ومدى استفادتهم من المادة التدريبية، والإطلاع على مدى اندماجهم فى تعلم الحرفة وتصميم العديد من المنتجات من الأخشاب، ناقلاً تحيات وزير القوى العاملة للمتدربين ومؤكداً على حرصه على تقديم الدعما لكامل لذوى الهمم من خلال تنفيذدورات استثنائية فى نفس المجال لشباب آخرين فور انتهاء تلك الدورة.

وأضاف مدير المديرية أنه رافقه خلال تفقد الدورات التدريبية عبد العزيز الوزارى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندسة سحر مالك مدير إدارة التدريب بالمديرية، ومنوهاً أنه يمكن للشباب من ذوي الهمم والقدرات التقديم للحصول على تلك الدورات المجانية من خلال إدارة بحوث العمالة في المديرية أو من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لها، وكذلك الحصول على فرصة عمل مناسبة لهم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري استكمالاً لدور المديرية في توفير الدعم والرعاية الكريمة لهم لدمجهم داخل المجتمع.