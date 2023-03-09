مؤشر مورجان ستانلي يُنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.50%

كشفت تقارير دولية، عن إنهاء مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.50%، حيث صعد لأول مرة في أربعة أسابيع، مستقرًا عند مستوى 1675 دولار.

وترجع المكاسب إلى تحسن المعنويات خلال الأسبوع، بسبب صدور البيانات الاقتصادية الصينية، والتي جاءت أقوى من المتوقع، مشيرة إلى انتعاش النشاط الاقتصادي بالصين، حيث سجل قطاع التصنيع أفضل أداء له منذ أكثر من عقد خلال الشهر الماضي. وعلى الرغم من المكاسب الأسبوعية، سجلت أصول الأسواق الناشئة خسائر يومية مرتين خلال تداولات الأسبوع، حيث ازدادت توقعات الأسواق بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على خلفية تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المائلة نحو تشديد السياسة النقدية.

وارتفعت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر "بلومبرج"، خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث تراجعت 5 عملات فقط من أصل 23 عملة مدرجة في المؤشر.

وكان البيزو التشيلي أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث حققت العملة مكاسب بنسبة (+2.73%) على خلفية ارتفاع أسعار النحاس بنسبة (+3.19%)، وهي السلعة الأكثر تصديرًا في البلاد.

وتبعه البيزو المكسيكي كثاني أفضل العملات أداءً، إذ صعد بنسبة (+2.57%) ليكسر حاجز الـ 17 بيزو للدولار الأمريكي لأول مرة منذ عام 2017. وتلقت العملة دعمًا من تحسن معنويات المخاطرة عامة تجاه الأسواق الناشئة.

ومن ناحية أخرى، كان البيزو الأرجنتيني أسوء العملات أداءً، إذ تراجع بنسبة (-1.30%) مسجلًا خسائر في كل يوم من أيام الأسبوع. وانخفضت العملة نسبيًا متأثرة بتصاعد التوترات السياسية، حيث انتقد الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، حكم المحكمة العليا في البلاد خلال خطاب ألقاه أمام الكونجرس إلى جانب الاعتراض المستمر من جبهة معارضته.

كما خسر كل من الرينغيت الماليزي (-0.94%) والدولار التايواني (-0.54%) والروبية الإندونيسية (-0.49%) خلال الأسبوع، حيث تضررت العملات الآسيوية بشكل كبير من الارتفاع الأسبوعي التي سجلته عوائد سندات الخزانة الأمريكية وزيادة التوقعات بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.