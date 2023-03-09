الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: حريصون على عودة سوريا للأسرة العربية وندعم تنفيذ خطوات حل القضية الفلسطينية

لافروف
لافروف

 قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، لقد أبلغنا الجانب السعودي عن خطوات عبر مؤتمر "أستانا" بشأن الأزمة السورية ومتنون للجانب السعودي على موقفهم المحايد بشأن الأزمة الأوكرانية.

وتابع لافروف حريصون على عودة سوريا إلى الأسرة العربية، كما ندعم تنفيذ الخطوات لحل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.

وسبق وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الخميس، مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، خلال زيارته لموسكو.

وقال وزير الخارجية السعودي حريصون على تبادل وجهات النظر مع روسيا بشأن القضايا الدولية، مضيفاً العلاقات مع روسيا تحظى بالتميز ونسعى لتطويرها نحو آفاق أرحب".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إن موسكو حريصة على التنسيق الدائم مع السعودية على كافة المستويات".

سيرجي لافروف لافروف عودة سوريا الأسرة العربية حل القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية

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