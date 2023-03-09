الخميس 09 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 مصانع غير مرخصة بحملات أمنية مكبرة في القاهرة والجيزة

حملات أمنية
حملات أمنية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات التابعة لوزارة الداخلية، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة - القاهرة".

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية ففي مجال حماية البيئة "الصحة العامة - المواد الغذائية" بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة  تم ضبط (6 مصانع، شركة "بدون ترخيص- منتهى التراخيص") بمضبوطات بلغت ( 35 طن مواد خام ومنتج نهائى لخام البلاستيك – 12,45 طن مواد خام لمياه مقطرة – 9480 لتر مواد خام لغازات "ثانى أكسيد الكربون – أكسجين طبى – آرجون" - 7,1 طن مواد غذائية لحوم ودواجن) مجهولة المصدر وبدون بيانات أو فواتير شراء ومعدة للتداول.

شرطة البيئة والمسطحات وزارة الداخلية حماية البيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

الأكثر قراءة

«الدلتا للسكر»: توجيهات رئاسية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

«الملا» يشارك في جلسة بعنوان «الجغرافيا السياسية والاقتصادية: حقبة التقلبات»

رموز خالدة.. حكاية الشهيد البطل بيشوى عبدالمسيح

أبناء الشهداء أولا.. سُنّة السيسي في الأعياد

والد شهيد سيناء عامر الغنام: نجلي أصبح في مكانة عالية في الدنيا والآخرة

ضبط 12 منشأة طبية بدون ترخيص خلال حملات رقابية في البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فرانس 24.. لسان الإرهابيين!

محمد العسيري

اسمه مهرجان التمور

د. ثناء هاشم

كارت اصفر لأساتذة أكاديمية الفنون

د هند جاد

يوم المرأة العالمى: 100 عام من الكفاح حتى النجاح

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى أمام الممارسات الإسرائيلية