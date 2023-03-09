الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواعيد الإفطار فى شهر رمضان 2023

مواعيد الأفطار فى
مواعيد الأفطار فى رمضان 2023

من الموضوعات المهمة على الساحة هذه الأيام هو معرفة مواعيد الإفطار فى رمضان 2023 بمعرفة موعد آذان المغرب خلال الشهر الكريم.

 

مواعيد الإفطار فى رمضان 2023

نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد الإفطار فى رمضان 2023 خلال الشهر الكريم والأيام المتبقية على بدء الشهر الأكثر أهمية عند المسلمين.

 

15 يوم تبقت على موعد شهر رمضان 2023 والذي يكون موعده الخميس 23 مارس.

 

ويكون موعد الافطار أي موعد المغرب في أول يوم في تمام الساعة 6:08 
ويصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى ما يصل إلى 15 ساعة تقريبًا.

 

موعد الافطار في رمضان 
ويكون موعد الإفطار أي أذان المغرب في اليوم الثاني لشهر رمضان نفس موعد اليوم الأول .

أذان المغرب يومي 3 و4  رمضان   6:09
ويتأخر دقيقة يوم 5 رمضان بحيث يكون في الساعة  6:10 
أما يومي 6 و7 رمضان يكون الساعة 6:11

ويوم 8 رمضان يؤذن المغرب في الساعة 6:12

ويومي 9 و10 رمضان يؤذن الساعة  6:13

6:14 موعد أذان المغرب يومي 11 و12 رمضان

6:15 موعد الأذان يوم 13 رمضان 
6:16 موعد أذان المغرب يومي 14 و15 رمضان
6:17 موعد الأذان يومي 16 و17 رمضان 
أذان المغرب يوم 18 رمضان  6:18 
أذان المغرب يومي 19 و20 رمضان  6:19 
6:20 موعد أذان المغرب يومي 21 و22 رمضان 
6:21 موعد أذان المغرب يوم 23 رمضان 
أذان المغرب يومي 24 و25 رمضان 6:22
أذان المغرب يوم 26 رمضان  6:23
6:24 اذان المغرب يومي 27 و28 رمضان

مواعيد أذان الفجر فى رمضان 2023

وآخر موعد إفطار في رمضان والذي أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه يوم 29 رمضان يؤذن المغرب في تمام الساعة 6:25.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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