مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان يكشف مفاجآت عن شخصية جعفر العمدة (فيديو)

كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل مسلسله الجديد "جعفر العمدة" المقرر عرضه حصريًا على شبكة قنوات "دي إم سي" خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم بمشاركة نخبة من النجوم.

مسلسل محمد رمضان الجديد "جعفر العمدة"

وقال محمد رمضان، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لشركة "ميديا هب" المنتجة للمسلسل، "جعفر العمدة" هو رجل مصري ينتمي إلى حي السيدة زينب، وهي شخصية فيها ملامح مصر، وهو رجل يحافظ على العادات والتقاليد وملتزم بالأزياء التي يعتبرها الزي الرسمي الذي ورثه عن والده وجده، وهو أيضًا ورث فكرة القاضي العرفي لمنطقة السيدة زينب عن والده، وهي شخصية فيها رائحة مصر مثل ما نشعر في شهر رمضان فقط في مصر.

وأضاف: "مسلسل جعفر العمدة به الكثير من الخطوط الدرامية المختلفة، ولا يعتمد على تيمة واحدة من تيمات الدراما المتعارف عليها مثل الحارة أو الانتقام أو الصعيدي، ولكنه يضم الكثير من التيمات، وهي الدراما التي أحبها فيجب أن يكون فيها كوميديا وتراجيديا وأكشن وإثارة وغيرها من الألوان".

وتابع "رمضان" خلال تصريحاته: "أتمنى من الله أن يكون جعفر العمدة شخصية محفورة في ذاكرة الدراما المصرية مثل الكثير من الشخصيات التي أثرت فينا، وأتمنى أن يدخل قلوب الناس، وأقول لجمهوري ثقة في الله نجاح".

مسلسل "العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، عماد صفوت، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة (محمد رمضان)، وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات، ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيدًا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التي تكشفها الأحداث.