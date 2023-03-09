الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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صلاحيته تصل لشهور وسعره أرخص.. كل ما تريد معرفته عن بيض البودرة

بيض البودرة
بيض البودرة

أوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ماهية بيض البودرة، قائلا: "إن بيض البودرة هو منتج من بيض المائدة".

وأضاف الزيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الأصل هو بيض المائدة الذي يتم استخدامه وهو البيض الطازج، وصلاحية البيضة أيامًا معدودة نظرًا لأنه بيض طازج يتداول مباشرة من المزرعة إلى المستهلك خلال أيام، ويحفظ في درجات حرارة معينة، ومدة صلاحيته محدودة بأيام. 

وأوضح أن بيض البودرة هو بيض يتم تصنيعه من البيض الطازج، ويأخذ مدة صلاحية كبيرة تصل لشهور وسنة، وله استخدامات معينة ومحدودة في المخابز ومصانع الحلوى.

وأشار إلى أن بيض البودرة هو بيض مصنع ومجفف ومعامل حراريًا، حيث يتحول البيض الطازج إلى بودرة تستخدم في استخدامات معينة، وهو موجود في مصر منذ فترة كبيرة جدًا.

وعن اعتبار بيض البورد بديلا لبيض المائدة، قال إن بيض البودرة يختلف عن بيض المائدة، حيث أن لكل منهما استخداما خاصا، حيث ان البيض الطازج يسمى ببيض المائدة وهو الذي يقدم خلال الوجبات ويستخدم للطعام، أما البيض البودر فهو خاص بمصانع الحلويات والمخابز، والبيض البودر هو البيض المجفف ويستخدم لأنه يتم حفظه لمدة طويلة. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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