الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قائد صن داونز السابق: نجم الأهلى قادر على تدمير أى دفاع

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

أكد واين أريندسي، قائد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي السابق، أن المدير الفني للفريق سيقوم بتغيير طريقة لعبه أمام الأهلي السبت المقبل.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز، عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال قائد صن داونز السابق في تصريحات عبر قناة الأهلي: "ستكون مباراة قوية بين الفريقين وخاصةً للأهلي لأنه لم يحرز 3 نقاط على أرضه أمام صن داونز".

وأضاف: "الأهلي حاليًا في مركز لا يليق به ولهذا ستكون مواجهته صعبة للغاية، مهم جدًا للأحمر أن يفوز بنقاط المباراة حتى لو كان صن داونز فريقًا قويًا وحريصًا على المكسب".

وتابع "الأهلي يعرف الكثير عن صن داونز ولعب هناك من قبل ويعرف أن الأمر صعب، ولكن متأكد بخبرات لاعبي الأهلي أنهم سيسعون خلف الثلاث نقاط كما الحال لصن داونز الذين يريدون أن ينهوا اللقاء لصالحهم، ستكون مباراة حماسية ينتظرها الجميع".

وواصل حديثه "موكوينا سيُجري بعض التغييرات عن المباراة الأولى، حينما تلعب داخل أرضك تلعب بهجومية أكثر، أعتقد أن الأمر سيختلف كثيرًا في طريقة اللعب، وسيكون ضاغطًا بقوة من بداية المباراة وهذا سيصعب مهمة الأهلي كثيرًا".

وأكمل: "الجماهير ترحب ببيرسي تاو في أي وقت وتتابعه في أي مكان وهو مرحب به في بلده حينما يظهر مع فريق الأهلي، وخصوصًا أنه سيلعب على أرضه ووسط جمهوره وهو سيريد أن يظهر كل ما لديه حينما يأتي. أعتقد أن جماهير جنوب إفريقيا ستنتظر الأهلي لكي يروا بيرسي تاو، وسيأتي الكثيرون لمشاهدة المباراة".

وأردف: "بيرسي تاو دائمًا يحاول أن يظل في التشكيل الأساسي وأن يكون في المقدمة ويهتم بنفسه بشكل جيد، ستكون مباراة هامة له خاصة أنه يريد إحراز الأهداف في فريقه القديم، وهو قادر أن يقتل أو يدمر أي دفاع، وجميع الجماهير الجنوب الإفريقية تعرف ذلك".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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