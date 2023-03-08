الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلى وفاركو

عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي وفاركو التي جمعت الفريقين مساء اليوم ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان التعادل السلبي قد حسم مباراة الإسماعيلي وفاركو ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري.

وفاز عبدالرحمن مجدي لاعب فريق نادي الإسماعيلي بجائزة رجل المباراة بعد ظهوره بمستوى مميز خلال أحداث اللقاء.

بهذا التعادل، يحتل فاركو المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز السادس عشر وفي جعبته 16 نقطة.

الاسماعيلى فاركو عبد الرحمن مجدي الدورى المصرى

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عيوب المصريين «2»

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