الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الزراعة: اللحوم البلدية بـ 180 جنيها فى معرض «خير مزارعنا» بحديقة الأورمان

اللحوم
اللحوم

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، تم افتتاح معرض أهلاً رمضان تحت عنوان “خير مزارعنا لأهالينا”،  داخل حديقة الأورمان في الجيزة، قبل أيام قليلة من حلول الشهر الكريم، وشهد المعرض اقبال كبير من قبل المواطنين الذين حرصوا على شراء مستلزماتهم اليومية من لحوم ومنتجات غذائية.

وبالحديث مع سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، المتواجد دائماً داخل الحديقة لمتابعة سير حركة البيع والشراء بالمعرض، قال: “معرض خير مزارعنا لأهالينا، يقام تحت رعاية وزارة الزراعة، ويقام للعام الثاني على التوالي، وانطلق منذ يومان بحضور وزير الزراعة ووزير التموين ومحافظ الجيزة، وهو معرض يقام بالتوازي مع عدد من مبادرات الدولة، مثل أمان، أهلاً رمضان، كلنا واحد، وهي المبادرات التي تهدف  لرفع الأعباء المادية عن كاهل المواطن المصري”.

وتابع: "يستمر المعرض على مدار شهر رمضان وبعد انتهائه، ويتوفر به جميع المنتجات والسلع الغذائية، بتخفيضات تتعدى ٢٠٪؜ وتصل إلى ٣٠ و٤٥٪؜ عن الخارج، وعلى سبيل المثال كيلو الأرز بـ ١٥ جنيه، وكيلو السكر بـ ١٨ جنيهاً، وتوجد أيضاً لحوم بلدي مرباه في مزارع وزارة الزراعة، وسعر كيلو اللحم البلدي ١٨٠ جنيهاً، والحمد لله المعرض يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنون من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٩ مساء، وجميع السلع والمنتجات من خير مزارعنا حقيقة وليس عنوان للمعرض فقط ". 

وأطلقت وزارة الزراعة مبادرة خير مزارعنا للأهالي في حديقة الأورمان بالجيزة بمشاركة 45 منفذا للمنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع  معرض التمور المقام بالحديقة حالياً، بمشاركة حوالى 40 عارضا.

جدير بالذكر أن معرض السلع الغذائية مفتوح يوميا أمام المواطنين من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءا والمعرض مستمر طوال شهر رمضان الكريم بحديقة الأورمان بالجيزة.

وزير الزراعة معرض أهلا مزارعنا الأورمان الجيزة المعرض

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وائل لطفي

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