الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد غلق المحلات في شهر رمضان 2023

مواعيد غلق المحلات
مواعيد غلق المحلات في شهر رمضان

مواعيد غلق المحلات في شهر رمضان 2023.. من الأمور التي يهتم بها المواطنين ويتساءلون عنها عبر محركات البحث المُختلفة، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الفضيل 2023، ومع قرار الحكومة الأخير بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي. 

 

ويرغب الكثير من المواطنين التعرف على مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والمولات في رمضان 2023 بعد عودة التوقيت الصيفي، حيث أن هناك العديد من أصحاب المحلات والعاملين أيضًا، يبحثون عن مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والمولات في الصيف.

 

عمل المحلات في شهر رمضان 2023

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن مواعيد غلق المحلات في شهر رمضان 2023، على كافة وسائل البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.. تستعرض «الدستور» خلال هذا التقرير مواعيد غلق المحلات في شهر رمضان 2023.

 

وتختلف المواعيد الصيفية عن المواعيد الشتوية، حيث أنه يبدأ العمل بالمواعيد الصيفية من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل القادم وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2023، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الأخير.

 

مواعيد غلق المحلات في شهر رمضان 2023

وتكون مواعيد غلق المحلات في شهر رمضان 2023 والصيف، يوميا من السابعة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً، مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية بحيث يتم عمل المحلات والمولات حتى 12 منتصف الليل، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، حيث تبدأ المطاعم والكافيهات العمل من 5 صباحا وتغلق الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة الدليفري وتوصيل الطلبات على مدار الـ24 ساعة وهذه مواعيد العام الماضي الصيفية ومن المقرر أن تطبق هذا العام.

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مواعيد غلق المحلات في شهر رمضان 2023.. كما تبدأ الورش والأعمال الحرفية وتحديدا الأنشطة الموجودة داخل الكتلة السكنية عملها يوميا من 8 صباحا وتغلق 7 مساء باستثناء الورش القائمة على الطرق ومحطات الوقود أو التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين.

 

عودة العمل بالتوقيت الصيفي

وجدير بالذكر أنه وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عودة العمل بالتوقيت الصيفي.

 

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة».

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وائل لطفي

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