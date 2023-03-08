أمطار تصل إلى حد السيول.. «الأرصاد» تُعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدٍ الخميس وحتى الثلاثاء المقبل الموافق 14 مارس، على أغلب الأنحاء.

وكشفت الهيئة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس يوك»، عن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ونشاط رياح على بعض المناطق.

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، ومن المتوقع وصول الأمطار القاهرة.

ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد إلى تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الوقت من العام يشهد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة خاصة في درجات الحرارة، حيث تستمر حالة الطقس متأثرة بانخفاض درجات الحرارة نهارا وليلا، كما تتأثر البلاد بمصادر الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، مع وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت “غانم” في تصريحات لها، أن هذا يساعد على تكاثر السحب التي تحجب جزءا من أشعة الشمس وتزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، حيث يسود الإحساس بالأجواء الشتوية المائلة للدفء في فترة النهار على المناطق الشمالية، ومائلة للحرارة على المناطق الجنوبية نهارا.