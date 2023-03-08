الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الصيدلة الإكلينيكية والمسار الوظيفي».. ورشة عمل بجامعة المنصورة الجديدة

ورشة العمل
ورشة العمل

نظمت جامعة المنصورة الجديدة، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة والدكتور ناهد محمود العناني عميد كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الجديدة وإشراف الدكتور ايمان سعيد عبد الخالق - مدير برنامج دكتور الصيدلة "فارم دي - صيدلة اكلينيكية " ورشة عمل بعنوان " Clinical pharmacy; Career Pathway" بكلية الصيدلة بمشاركة الدكتور كريم ناصر- الصيدلي الإكلينيكي بمستشفى 57357.

افتتحت الدكتورة ناهد محمود العناني - ورشة العمل بالترحيب بالحضور وتعريف الطلاب من الحاضرين بالغرض من عقد ورشة العمل للتعرف على دور الصيدلى الإكلينيكى فى دراسة الحالات المريضة وطرق ضبط جرعات الدواء ومعرفة تداخلات الأدوية والبروتوكولات العلاجية مع الإشارة إلى أن ورشة العمل تاتى في إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الاطفال لتدريب طلاب البرنامج ودور ورسالة المستشفى السامية في علاج أطفال مصر من مرض السرطان وخلال ورشة العمل.

واستعرض الدكتور كريم ناصر، الأقسام المختلفة بمستشفي 57357 و دور الصيدلي الاكلينيكي في وحدات العلاج الداخلي و العلاج الخارجى والعناية المركزة وغرف العمليات والعلاج الاشعاعي والبحث والتطوير ومركز المعلومات الدوائية بالإضافة إلي مجال الدراسات العليا و فرص الزمالة في مستشفى 57357 وفرص التطبيق الفعلي لدرجة دكتور الصيدلة. 

كما عرض خلال ورشة العمل دراسة حالات فعلية تدخل الصيادلة الإكلينيكيين في البروتوكولات العلاجية الخاصة بهم مما أدى إلى تحسن المسار العلاجي والأهداف العلاجية المستهدفة البروتوكولات العلاجية المعدلة. 

وتم عرض بعض الفيديوهات الخاصة بمحاربي السرطان من أبطالنا الصغار بمستشفي 57357 وضرورة رفع الحالة المعنوية لهؤلاء الأطفال بطرق مختلفة وانتهت الندوة بمناقشة مفتوحة مع طلاب البرنامج والرد على العديد من الاستفسارات الخاصة بمجالات عمل الصيدلة الإكلينيكية والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب وإدارة الجامعة.

جامعة المنصورة الجديدة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة عميد كلية الصيدلة فارم دي صيدلة اكلينيكية

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وائل لطفي

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