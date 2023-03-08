وزير الطيران: نستهدف تطوير المطارات لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول 2030

أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، أن وزارة الطيران تعمل على تطوير مختلف المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، مشيرًا إلى أنه من المقرر الإعلان قريبًا عن خطة تطوير أسطول مصر للطيران للمساهمة فى توفير سعة استيعابية مناسبة تساهم فى نقل الحركة السياحية القادمة للبلاد، إلى جانب زيادة أسطول شركة «إيركايرو» الجناح منخفض التكاليف لمصر للطيران.

جاء ذلك خلال فعاليات «بورصة برلين السياحية» ITB بالعاصمة الألمانية برلين، والتقى الوزير بمجموعة من المستثمرين لمناقشة فرص جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطيران المدني.

وأشاد الفريق محمد عباس، بالمشاركة المصرية فى فعاليات البورصة خاصة من جانب قطاع الطيران مشيرًا إلى أن وزارة الطيران تسهم فى نمو حجم حركة السياحة بطريقة مباشرة من خلال التخفيضات التى تقدمها لمختلف شركات الطيران بمختلف المطارات السياحية بمصر منذ 2011 وحتى الأن.

وشهد الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصر للطيران واير كايرو وعدد من منظمى الرحلات الدوليين، خلال مشاركته فى فاعليات «بورصة برلين» التى بدأت أمس وتختم أعمالها غدًا بمشاركة وفود أكثر من 180 دولة على مستوى العالم.