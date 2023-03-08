اتحاد الجالية المصرية بفرنسا يعقد ندوة لدعم حقوق المصريين بالخارج.. 13 مارس

يعقد الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا، بحضور المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، ندوة لدعم الوطن الأم وحقوق المصريين بالخارج بالاستثمار في مصر، يوم الاثنين الموافق 13 من مارس الجاري، بمقر جمعية التضامن المصري الفرنسي، بمدينة سان دوني بمبنى la bourse de travail 9 Rue genin 93200 saint Denis بجوار مترو Porte de Paris Saint Denis.

ومن المقرر أن تتناول الندوة فتح مناقشات موسعة حول أوضاع المصريين في الخارج وآليات تقديم كافة أوجه الدعم إليهم، بالإضافة إلى توحيد جبهة المصريين بالخارج في جميع أنحاء العالم من أجل الرد على كافة الأكاذيب والشائعات والحملات الممنهجة التي تشنها الجماعات الإرهابية والدول التي تدعمها من خلال ألسنة المنظمات الحقوقية التي تلقي بالتهم على الدولة المصرية مستعينة بتقارير ومعلومات وإحصائيات ومصادر معلومات خاطئة ولا تمس للواقع المصري بصلة.

كما تتطرق الندوة إلى كيفية تعزيز فرص استثمار المصريين في الخارج في مصر، وتسهيل كافة إجراءات مساهمتهم في تنمية بلادهم، فضلا عن ضرورة تعزيز سبل الاستفادة من التحولات الأجنبية التي ترسلها الجاليات المصرية.