وزير الخارجية: على إثيوبيا أن تراعى القانون الدولى فى أزمة «السد»

قال وزير الخارجية سامح شكري إن قرارًا صدر بالإجماع وبالتوافق على دعوة الجانب الإثيوبي للتفاعل الإيجابي وإبداء المرونة تجاه أزمة سد النهضة، لأن القضية تهم الأمن العربي وليس دولتي المصب فقط.

على إثيوبيا أن تحافظ على مصالحها مع 22 دولة

أضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أنه لا بد أن يتأكد الجانب الإثيوبي من أن هناك رؤية مشتركة لـ 22 دولة لها مصالح مع أديس أبابا يجب أن تحافظ عليها، لافتًا إلى أن تنميتها ربما تكون متأثرة بهذه القضية والتي يجب حسمها لصالح العدالة دون تقييد حقوق إثيوبيا في التنمية، لكن يجب عليها أن تراعي القانون الدولي.

وأكد أن السيادة مطلقة على مورد عابر للحدود الدولية أمر مستغرب ولا يقرّه أحد وإذا كان هناك افتقار للإرادة السياسية وتشبث بالموقف الأحادي سيقود للتوتر والتفاعل الإيجابي بالدول المتأثرة بهذا السد.