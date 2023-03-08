وزير الطيران يشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع منظمي الرحلات الدوليين

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شهد الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين “مصر للطيران” و"اير كايرو" وعدد من منظمى الرحلات الدوليين.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فاعليات البورصة التى بدأت أمس وتختم أعمالها غد بمشاركة وفود أكثر من 180 دولة على مستوى العالم ووزراء السياحة والطيران بمختلف دول العالم.

ووقع الطيار إيهاب الطحطاوى، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بروتوكول تعاون مع عدد من وكلاء السياحة “Trendtours” و شركة "Berge& Meer" وشركة “Phoenix” لنقل ما يقرب من 8 آلاف سائح من عدد من المدن الألمانية مباشرة إلى الأقصر والغردقة خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وشهد كل من الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسفير خالد جلال السفير المصري ببرلين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “إيركايرو” مثلها الأستاذ حسين شريف رئيس مجلس الإدارة وشركة صن إكسبريس حيث يمتد ذلك التعاون لـ3 سنوات مقبلة.

وبمقتضى هذه المذكرة تتولى صن إكسبريس المشاركة فى التسويق والتوزيع لرحلات آيركايرو بين مناطق الجذب السياحى فى مصر ومختلف المدن فى الدول الناطقة بالألمانية (ألمانيا وسويسرا والنمسا) وعدد من الدول الأخرى للإستفادة من القوة التسويقية لصن أكسبريس والقوة التشغيلية لآيركايروالتى تعد أصغر أسطول عمرًا فى أفريقيا، والتي لديها شبكة تشغيل قوية تخدم حركة السياحة الوافدة إلى مدن البحر الأحمر ومنها إلى مناطق الجذب السياحى فى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين “آيركايرو” و"صن إكسبريس" للتشغيل بين الغردقة و12 مدينة فى الدول الناطقة بالألمانية، بدأ فى مايو 2021 بـ 39 رحلة أسبوعيًا فى صيف 2021 إرتفعت الى 62 رحلة أسبوعيا فى صيف 2022 و تصل الى 87 رحلة أسبوعيا فى صيف 2023 لنقل حوالى مليون راكب بين 15 مدينة فى الدول الناطقة بالألمانية و الغردقة و مرسى علم و شرم الشيخ بمصر ومنها عبر شبكة آيركايرو الداخلية إلى الأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية.

وارتفع أسطول آيركايرو خلال عامى 2022 و 2023 من 7 طائرات الى 30 طائرة حديثة ذات مقاعد فى درجة واحدة لخدمة حركة السفر من و الى مناطق الجذب السياحى الى مصر . و إعتبارا من 26 مارس الجارى يصل عدد رحلاتها اليومية الى حوالى 100 رحلة ..لخدمة حركة السفر الدولية و الداخلية بين 11 مطار مصري و62 مدينة حول العالم..

جدير بالذكر أن الوفد المصرى لوزاره الطيران المدنى ضم العميد ياسر سعد مستشار وزير الطيران للمتابعه والاشراف على شئون مكتب الوزير والطيار ايهاب الطحطاوى رئيس شركه مصر للطيران للخطوط الجويه و السيد حسين الشريف رئيس شركه اير كايرو و عدد من ممثلى القطاع التجارى بمصر للطيران وشركه اير كايرو.