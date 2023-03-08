الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع رئيس «بكتل العالمية» سبل تعزيز الشراكة

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

التقي المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع براندن بكتل رئيس شركة بكتل العالمية الرائدة فى مجال الهندسة وإنشاء المشروعات وإدارتها على مستوى العالم وخاصة في مجال الطاقة.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير البترول في مؤتمر "سيراويك الدولي للطاقة" الذي تستضيفه مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور مدير "بكتل مصر" المهندس كريم الدسوقي.

واستعرض "الملا" مع رئيس "بكتل"، التعاون الجاري في إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات  في إطار خطط قطاع البترول لتعزيز بنيته التحتية ومشروعات القيمة المضافة وخفض الانبعاثات.

وعبر "براندن بكتل" خلال اللقاء عن سعادته بالتعاون الممتد والمثمر مع قطاع البترول المصري في تنفيذ  مشروعات كبري، مؤكداً حرص "بكتل" على تعزيز الشراكة مع القطاع في تنفيذ خططه ومشروعاته وفقًا لأعلى المواصفات العالمية.

وفي سياق متصل، شارك  وزير البترول، فى جلسة منتدى "الطاقة والاقتصاد الإفريقى" ، ضمن فعاليات مؤتمر سيراويك العالمى للطاقة، والتى جرت نقاشاتها حول نظرة عملية لموضوعات تحول الطاقة وكيفية الانتقال للطاقة النظيفة.

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