ضبط تريلا أثناء محاولة تهريب سولار مدعم لأحد المصانع ببورسعيد

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، من ضبط سيارة تريلا لنقل المواد البترولية أثناء محاولة تهريب السولار المدعم لأحد المصانع بجنوب المحافظة.

وتمكنت حملة بقيادة محمد إبراهيم، مدير إدارة التجارة الداخلية، وبرئاسه أشرف المليجي رئيسًا للحملة، وهويدا عبدالرحيم، وهايدي جهاد، كبار مفتشى الرقابة التجارية وبالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بقيادة العميد سهيل الجبالي، من مباحث التموين، تلاحظ وجود سيارة نقل بمقطورة محملة بفنطاس تدخل المنطقة الصناعية بالجنوب ويقوم صاحب السيارة بركنها بجوار سور أحد المصانع وتبيّن وجود ثقب بالجدار وبالمتابعة تلاحظ قيام صاحب السيارة بمد خرطوم ضخ السولار من السيارة إلى داخل جدار المصنع.

وتتبع المفتشون الأمر وتم الدخول إلى المصنع وتبين وجود تنكات وطلمبات لضخ الوقود وكمية من السولار تقدر ب400 لتر بدون ترخيص أو تصريح أو تعاقد مباشر مع أى شركة من شركات البترول بالمحافظة.

وعليه تم سحب السيارة وكمية السولار الموجودة بداخلها والتوجه إلى إحدى محطات تموين وخدمة السيارات ومعايرة السيارة وتبين أن بداخلها كمية تقدر ب 10.000 لتر سولار مدعم كان سيتم نقلها داخل التنكات الخاصة بالمصنع بغرض الإستيلاء على مواد بترولية مدعمة والإستفادة من فارق الأسعار دون وجه حق، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.