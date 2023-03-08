الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. الأنبا مارتيروس يختتم نهضة البابا كيرلس بإيبارشية حلوان

الانبا مارتيروس
الانبا مارتيروس

يحل اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس، ضيفا على نهضة القديس البابا كيرلس السادس، والتي نظمتها مطرانية حلوان والمعصرة برئاسة اسقفها الانبا بيسنتي اسقف حلوان والمعصرة، في كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبي والبابا كيرلس السادس وشهداء حلوان بحدائق حلوان.

ويلقى الأنبا مارتيروس عظة روحية على مسامع الأقباط المشاركين بالحضور، هذا ويقدم الترانيم الروحية على مسامع الحضور كورال ني مارتيروس الخاص بكنيسة الشهيد مارمينا بحلوان.

واختتمت فعاليات المؤتمر الثاني لأمناء مراحل التربية الكنسية بإيبارشية المعادي والذي أقيم ببيت البتول بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، تحت عنوان "سلامة إخواتي"، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس، وبمشاركة ١٧٠ من أمناء الخدمة، والكهنة .

جرت فعاليات المؤتمر على مدار يومين وتضمن عدة محاضرات، بجانب درس كتاب وورش عمل.

بينما نظمت لجنة الطفولة بأسقفية الشباب أول ملتقى من ملتقيات الخدام السنوية، لمهرجان الكرازة المرقسية، بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة خدام وخادمات الطفولة من عدد من الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

حاضر في الملتقى صاحبا النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر المهرجان والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة. واشتمل كذلك على عرض وسائل إيضاح مبتكرة تساعد على شرح دروس المهرجان للأطفال بطرق شيقة.

يأتي هذا في إطار الاحتفال بمرور عشرين عامًا على انطلاق فعاليات مهرجان الكرازة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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