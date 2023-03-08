الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| «جوجل» يحتفل باليوم العالمي للمرأة.. وأسعار الذهب اليوم

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني "جوجل" والتريند خلال الساعات الماضية.

ويرصد «الدستور» لكم أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

«جوجل» يحتفل باليوم العالمي للمرأة

اليوم العالمي للمرأة

احتفل محرك البحث جوجل باليوم العالمي للمرأة، حيث قام بتغيير شعاره قبل قليل بلوحة فنية كرتونية تعبر عن إسهامات المرأة في مختلف المجالات مثل الرياضة والقانون والفن والفضاء.. للتفاصيل اضغط هنا.

تراجع فى أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الذهب

تراجعت أسعار الذهب تراجعًا حادًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة0.1% لتسجل أدنى مستوياتها خلال أسبوع، حيث عزز الدولار من قوته.. للتفاصيل اضغط هنا

قائمة برامج رمضان 2023 على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مصطفى حسني

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث والمواقع التواصل الاجتماعي عن قائمة برامج رمضان 2023 المقرر عرضها خلال الشهر الكريم حيث تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم عدد من البرامج لجمهورها عبر قنواتها الفضائية المختلفة.. للتفاصيل ضغط هنا.

تخفيضات تصل لـ35%.. أسعار «الياميش» في معارض «أهلا رمضان»

ياميش

مع اقتراب شهر رمضان 2023 شهد الياميش استقرارا في الأسواق واهتمام من المواطنين، وتستعد جميع الأسواق لطرح ياميش رمضان الذي يعد من أبرز ظواهر الشهر الفضيل، ومن أساسيات سفرة الأسرة المصرية.. للتفاصيل اضغط هنا.

 بعد النجاح الكبير| موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو

بالطو

يبحث عدد كبير من محبي الدراما التليفزيونية من الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو بطولة عصام عمر وعدد كبير من النجوم بعد النجاح الكبير الذي حقق المسلسل خلال الأسابيع الماضية.. للتفاصيل اضغط هنا.

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وائل لطفي

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