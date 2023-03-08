الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

 بعد النجاح الكبير| موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو

بالطو
بالطو

يبحث عدد كبير من محبي الدراما التليفزيونية من الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو بطولة عصام عمر وعدد كبير من النجوم بعد النجاح الكبير الذي حقق المسلسل خلال الأسابيع الماضية، وخلال التقرير التالي نرصد موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو

نقدم لمتابعي الدستور موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو حيث أطلقت قبل قليل منصة WATCH IT الرقمية، الحلقتين الأخيرتين من العمل وهما التاسعة والعاشرة من المسلسل الكوميدي الذي حقق أكبر نسب مشاهدة على المنصات الرقمية خلال الفترة الماضية وردود أفعال هائلة للغاية.

قصة مسلسل بالطو

المسلسل تدور أحداثه حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة.

أبطال مسلسل بالطو

يشارك في بطولة مسلسل بالطو عدد كبير من الفنانين مع الفنان عصام عمر بطل العمل الجديد الذي يقدم بطولته المطلقة الأولى في المسلسل ويشاركه البطولة كلا من الفنان محمد محمود والفنان محمود البزاوي، والفنانة عارفة عبد الرسول ومحمود حافظ، ومريم الجندي وغيرهم من الأبطال الشباب، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم خالد الصاوي، ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

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موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو على منصة WATCH IT

وتصدر المسلسل التريند على عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية وانتشرت مشاهد العمل بشكل كبير للغاية.

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تامر أمين عن مسلسل «بالطو»: كوميديا عميقة بلغة بسيطة

قصة مسلسل بالطو أبطال مسلسل بالطو مسلسل بالطو الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو منصة WATCH

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