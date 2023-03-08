 بعد النجاح الكبير| موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو

يبحث عدد كبير من محبي الدراما التليفزيونية من الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو بطولة عصام عمر وعدد كبير من النجوم بعد النجاح الكبير الذي حقق المسلسل خلال الأسابيع الماضية، وخلال التقرير التالي نرصد موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو

نقدم لمتابعي الدستور موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو حيث أطلقت قبل قليل منصة WATCH IT الرقمية، الحلقتين الأخيرتين من العمل وهما التاسعة والعاشرة من المسلسل الكوميدي الذي حقق أكبر نسب مشاهدة على المنصات الرقمية خلال الفترة الماضية وردود أفعال هائلة للغاية.

قصة مسلسل بالطو

المسلسل تدور أحداثه حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة.

أبطال مسلسل بالطو

يشارك في بطولة مسلسل بالطو عدد كبير من الفنانين مع الفنان عصام عمر بطل العمل الجديد الذي يقدم بطولته المطلقة الأولى في المسلسل ويشاركه البطولة كلا من الفنان محمد محمود والفنان محمود البزاوي، والفنانة عارفة عبد الرسول ومحمود حافظ، ومريم الجندي وغيرهم من الأبطال الشباب، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم خالد الصاوي، ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

وتصدر المسلسل التريند على عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية وانتشرت مشاهد العمل بشكل كبير للغاية.