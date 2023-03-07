الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تامر أمين عن مسلسل «بالطو»: كوميديا عميقة بلغة بسيطة

مسلسل بالطو
مسلسل بالطو

علق الإعلامي تامر أمين على مسلسل "بالطو"، قائلاً: "إنه عمل درامي مكسر الدنيا، وهو يذاع على منصة watch it التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أن مسلسل "بالطو" أقل ما يُقال عنه أنه عمل فني رفيع المستوى ، كوميديا إجتماعية في منتهى الرقي، وقد حاز على نجاح منقطع النظير منذ فترة طويلة، معقبًا:"لم أر منذ قترة طويلة مسلسل درامي حصل عليه إجماع أو شبه إجماع لدى المشاهدين، مثل مسلسل "بالطو".

وأوضح الإعلامي تامر أمين، أن كل شرائح المجتمع وأيدولوجياته المختلفة أجمعوا على أن مسلسل "بالطو" عمل فني رائع، لافتاً إلى أن نجم المسلسل شاب، ومخرج العمل شاب، وبالتالي فإن مسلسل "بالطو" يدلنا على ثلاثة عناوين رئيسية ليس عليهم خلاف، العنوان الأول يقول بأن النجم ليس هو الفن، وليس النجم شرطاً في أن سكون أساس العمل الدرامي الناجح، بالعكس فإن الفن هو النجم.

وأشار الإعلامي تار أمين، إلى  أن العنوان الثاني، يتمثل في أن العمل الفني الناجح ليس مطلوب منه أن يشرب كثيرًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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