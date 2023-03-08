الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخصين بطلقات نارية بظروف غامضة في أسوان

طلق ناري
طلق ناري

لفظ شخصان أنفاسهم الأخيرة، مساء اليوم الأربعاء، بقرية الضما بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إثر تلاقيهم طلقات نارية في ظروف غامضة، ما أدى إلى وفاتهم مباشرة، وعلى الفور، تم نقل الجثامين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بتلقي شخصان طلقات نارية في ظروف غامضة بقرية الضما التابعة لدائرة المركز، وتم إيداع الجثامين بمشرحة كوم أمبو للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوصول إلى الأسباب وراءها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

أسوان الضما طلقات نارية مصرع شخصين كوم امبو المشرحة

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