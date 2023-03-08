الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث فى زيارة لمتحف الحضارة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، على اصطحاب الدكتور كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، في زيارة لمتحف الحضارة، وذلك على هامش بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وشهدت الزيارة تواجد وفد من الاتحاد الدولي، برئاسة الدكتور كلاوس شورمان، والذي بدوره أشاد بعظمة الحضارة المصرية والتي يحرص في كل زيارة له لمصر على الاستمتاع بها وزيارة معالمها التاريخية.

وعلى جانب آخر، يقام مساء اليوم المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وتستضيف ملاعب الجامعة الأمريكية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث في الفترة من 7 مارس وحتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في منافسات البطولة 156 لاعبًا ولاعبة بواقع 80 لاعبًا و76 لاعبة بالبطولة، بالإضافة لـ100 إداري و36 ضيفًا، ليبلغ عدد المشاركين بالبطولة 292 فردًا، يمثلون 35 دولة.

وانطلقت البطولة، أمس، بتصفيات السيدات واستطاعت 4 لاعبات مصريات التأهل إلى نصف النهائي، وهن: ملك إسماعيل، وهايدي عادل، وسلمى أيمن وأميرة قنديل.

وبدأت صباح اليوم الأربعاء، تصفيات فردي الرجال بمشاركة 12 لاعبًا مصريًا، يأتي في مقدمتهم أحمد الجندي صاحب فضية أوليمبياد طوكيو، إلى جانب "إسلام حامد، أحمد أشرف، مهند طارق، محمد الجندي، معتز وائل، عمر وائل، يوسف عليان، محمد حسام، مصطفى أبوعامر، مازن طارق، محمد شريف".

ويقام نهائي فردي الرجال والسيدات يوم السبت 11 مارس ثم تتويج الفائزين.
وتختتم البطولة يوم الأحد 12 مارس بإقامة منافسات التتابع المختلط ثم تتويج الفائزين.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب الاتحاد الدولي للخماسي الحديث الاتحاد المصري للخماسي الحديث الحضارة المصرية المؤتمر الصحفي المهندس شريف العريان

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