ضبط لصوص المنازل والسيارات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، لقيامه بارتكاب 5 وقائع سرقة بطاريات السيارات، وبإرشاده أمكن ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر لقيامه بارتكاب 4 وقائع سرقة دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وبإرشاده تم ضبط دراجتين ناريتين وبعض الأجزاء من باقى الدراجات النارية المستولى عليها عقب قيامه بفكها ومحاولة التصرف فيها بالبيع كقطع غيار.

ونجحت الداخلية في ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزتهما (جهاز تابلت – 2 هاتف محمول – دراجة نارية"ملك أحدهما" ومحاولتهما بيع جهاز التابلت المشار إليه لإحدى المحال التجارية بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب الخطف بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، لقيامه بارتكاب 5 وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب " الضغط على الكالون"، وبإرشاده أمكن ضبط كمية من المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنه، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.