الأربعاء 08 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد داود يكشف تفاصيل برنامج «الكونتينر»

الكونتينر
الكونتينر

أعرب الفنان أحمد داود عن سعادته بتجربة برنامج «الكونتينر» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قناة «أون»، وتحدث عن كواليس البرنامج الذي زار خلاله 16 مصنعًا مصريًا، استعرض خلالها الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية. 

وقال داود، في تصريحات تليفزيونية: «سعيد جدًا بالتجربة وتحمست عندما عرضت الشركة المتحدة عليّ فكرة البرنامج، وشعرت بأن الأمر مناسب لي، وشدتني فكرة زيارة المصانع ومشاهدة عملية الإنتاج بجميع مراحلها».

وأضاف: «أثناء التحضير للبرنامج كان يراودني دائمًا سؤال: (هو ده بجد عندنا في مصر؟) حتى رأيت ذلك بعيني وتأكدت، وبالنسبة لي تلك المصانع فخر كبير». 

وعن اختيار اسم البرنامج وكواليس التصوير قال: «اسم الكونتينر تم اختياره أثناء التحضير بين أكثر من اسم، وعجبني اسم الكونتينر خصوصًا أنه مرتبط بفكرة التصدير، لأن جميع المصانع كانت تصدر على الأقل 50% من إنتاجها».

وتابع داود: «رحلة التصوير بالنسبة لي كانت تبدأ أحيانًا من الثالثة صباحًا حتى نتمكن من لحاق خط الإنتاج من بدايته حتى نهايته».  

وتطرق داود لأكثر الجوانب التي أعجب بها خلال رحلته بالمصانع، قائلًا: «أعجبني في مصانع الغزل والنسيج والجلود أنها معتمدة على الأيدي العاملة عكس باقي الصناعات الأخرى، ومصنع المحلة يُعد تاريخًا كبيرًا ويعتبر متحفًا، وفي مصانع المنتجات الغذائية أعجبني مدى اهتمامهم بإجراءات النظافة المشددة».

وأكمل: «منبهر بمصانع تصنيع كراسي السيارات والزجاج فهي مصانع لها تاريخ كبير وفي تطور دائم، وأيضًا جودة المنتجات وتطور الصناعة في المصانع الأخرى».

وعن ردود الأفعال حول البرنامج قال: «سعيد جدًا بردود الأفعال وأكثر ما يُسعدني هو عندما يشكرني أحد على البرنامج، وتواصلت معي بعض المصانع لزيارتها، ولم أتخيل الحالة التي أحدثها البرنامج» مضيفًا: «أتمنى أن يكون هناك ملف خاص يركز على الصناعات البديلة والصغيرة وكيفية دعمها».

واختتم داود حديثه، موجهًا الشكر لجميع من شارك في برنامج «الكونتينر» والمجهود الكبير الذي بُذل، متمنيًا المواسم المقبلة من البرنامج تكون بنفس الجودة العالية وتنال إعجاب الجمهور.

النجم أحمد داود برنامج كلمة اخيرة كلمة أخيرة داود المتحدة للخدمات الإعلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

48.5 مليون نسمة من سكان مصر إناث.. و18% نسبة تمثيل المرأة فى الحكومة

المهاجرون والرعاية الصحية.. أوراق بايدن الرابحة في انتخابات الرئاسة 2024

اللوبيا البلدي بـ 49 جنيه.. أسعار البقوليات اليوم الأربعاء فى التعاملات الصباحية

البنك المركزى يعزز التعاون مع نظيره الأردنى فى نظم الدفع والتكنولوجيا المالية

تشييع جثمان ضحية قطار قليوب بمسقط رأسه فى المنوفية

«واشنطن بوست»: تمثال أبو الهول الروماني يعكس روعة الحضارة المصرية القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدى السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين