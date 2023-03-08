أحمد داود يكشف تفاصيل برنامج «الكونتينر»

أعرب الفنان أحمد داود عن سعادته بتجربة برنامج «الكونتينر» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قناة «أون»، وتحدث عن كواليس البرنامج الذي زار خلاله 16 مصنعًا مصريًا، استعرض خلالها الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية.

وقال داود، في تصريحات تليفزيونية: «سعيد جدًا بالتجربة وتحمست عندما عرضت الشركة المتحدة عليّ فكرة البرنامج، وشعرت بأن الأمر مناسب لي، وشدتني فكرة زيارة المصانع ومشاهدة عملية الإنتاج بجميع مراحلها».

وأضاف: «أثناء التحضير للبرنامج كان يراودني دائمًا سؤال: (هو ده بجد عندنا في مصر؟) حتى رأيت ذلك بعيني وتأكدت، وبالنسبة لي تلك المصانع فخر كبير».

وعن اختيار اسم البرنامج وكواليس التصوير قال: «اسم الكونتينر تم اختياره أثناء التحضير بين أكثر من اسم، وعجبني اسم الكونتينر خصوصًا أنه مرتبط بفكرة التصدير، لأن جميع المصانع كانت تصدر على الأقل 50% من إنتاجها».

وتابع داود: «رحلة التصوير بالنسبة لي كانت تبدأ أحيانًا من الثالثة صباحًا حتى نتمكن من لحاق خط الإنتاج من بدايته حتى نهايته».

وتطرق داود لأكثر الجوانب التي أعجب بها خلال رحلته بالمصانع، قائلًا: «أعجبني في مصانع الغزل والنسيج والجلود أنها معتمدة على الأيدي العاملة عكس باقي الصناعات الأخرى، ومصنع المحلة يُعد تاريخًا كبيرًا ويعتبر متحفًا، وفي مصانع المنتجات الغذائية أعجبني مدى اهتمامهم بإجراءات النظافة المشددة».

وأكمل: «منبهر بمصانع تصنيع كراسي السيارات والزجاج فهي مصانع لها تاريخ كبير وفي تطور دائم، وأيضًا جودة المنتجات وتطور الصناعة في المصانع الأخرى».

وعن ردود الأفعال حول البرنامج قال: «سعيد جدًا بردود الأفعال وأكثر ما يُسعدني هو عندما يشكرني أحد على البرنامج، وتواصلت معي بعض المصانع لزيارتها، ولم أتخيل الحالة التي أحدثها البرنامج» مضيفًا: «أتمنى أن يكون هناك ملف خاص يركز على الصناعات البديلة والصغيرة وكيفية دعمها».

واختتم داود حديثه، موجهًا الشكر لجميع من شارك في برنامج «الكونتينر» والمجهود الكبير الذي بُذل، متمنيًا المواسم المقبلة من البرنامج تكون بنفس الجودة العالية وتنال إعجاب الجمهور.