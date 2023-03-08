الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع أسعار الفضة اليوم الأربعاء 8 مارس خلال التعاملات الصباحية

الفضة
الفضة

الفضة من المعادن المهمة والتي تدخل في صناعات الاكسسورات حيث يستخدمها الكثير كبديل للذهب، وقد شهدت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا مع ارتفاع أسعار الذهب، خلال الفترة الماضية، وقد الأسعاراليوم حالة من التراجع الملحوظ.

أسعار الفضة اليوم الأربعاء

وتقدم الدستور إلى متابعيها أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الفضة اليوم

تراجعت أسعار  أونصة الفضة اليوم 615.226 جنيه مقابل أسعار أمس 648.310 جنيه.

 وسجل جرام الفضة النقية عيار 999 يسجل اليوم سعر 19.74 جنيه.        

 الفضة البريطانية عيار 925 يسجل سعراليوم 18.93 جنيه.

 الفضة الإسترليني عيار 925 يسجل سعر اليوم 18.28 جنيه للجرام.

أسعار فضة العملات عيار 900 عند سعر اليوم 17.78 جنيه.

 فضة المجوهرات عيار 800 تسجل سعر 15.81 جنيه.

 الفضة عيار 880 يسجل سعر 17.39 جنيه للجرام خلال التعاملات الصباحية.

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أسعار سبائك الفضة شراء جديد

بينما استقر سعر جرام الفضة اليوم في التعاملات الصباحية عند 26.31 جنيه.

- أونصة الفضة شراء جديد 812.099 جنيه.

- سبيكة الفضة 50 جرامًا شراء جديد يسجل 1,300.54 جنيه.

- سبيكة الفضة 100 جرام  شراء جديد 2,591.18 جنيه.

- سبيكة الفضة 200 جرام شراء جديد 4,945.01 جنيه.

 - سبيكة الفضة 250 جرامًا شراء جديد 6,082.36 جنيه.

 - سبيكة الفضة 500 جرام شراء جديد 12,046.04 جنيه.

- سبيكة الفضة 1 كيلو شراء جديد 23,736.04 جنيه.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع 999 اليوم 

- سجلت أسعار جرام الفضة إعادة بيع اليوم 19.60 جنيه.

- سجل سعر أونصة الفضة إعادة بيع اليوم 609.483 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا إعادة بيع اليوم 979.77 جنيه.

- سجلت أسعار سبيكة الفضة 100 جرام إعادة بيع اليوم  1,959.54جنيه.        

- سجلت أسعار سبيكة الفضة 200 جرام إعادة بيع اليوم 3,919.07 جنيه.            

 سجلت سبيكة الفضة 250 جرام إعادة بيع اليوم 4,898.84 جنيه.             

- سبيكة الفضة 500 جرام إعادة بيع اليوم 9,797.69 جنيه.          

- سجلت سبيكة الفضة 1 كيلو إعادة بيع اليوم 19,595.37 جنيه. 

أسعار أونصة الفضة جرام الفضة النقية الفضة البريطانية أسعار فضة العملات فضة المجوهرات أونصة الفضة

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