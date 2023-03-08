سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-3-2023

سعر الدولار في مصر من المواضيع الشائكة والأكثر أهمية للكثيرين لمعرفة آخر ما وصل إليه الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ومدى تأثير ذلك على أسعار مختلف السلع.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-3-2023

نعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-3-2023 سواء في البنك المركزي أو في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري

30.7680 جنيه للشراء

30.8657 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر

30.68 جنيه للشراء

30.78 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري

30.68 جنيه للشراء

30.78 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.78 جنيه للشراء

30.88 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك التعمير والإسكان

30.73 جنيه للشراء

30.83 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك القاهرة

30.63 جنيه للشراء

30.73 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib

30.78 جنيه للشراء

30.88 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

يورو​

32.7864 جنيه للشراء

32.8998 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى​

36.8662 جنيه للشراء

36.9956 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​

32.9351 جنيه للشراء

33.0503 جنيه للبيع

100 ين يابانى​

22.5986 جنيه للشراء

22.6754 جنيه للبيع

ريال سعودى​

8.1965 جنيه للشراء

8.2234 جنيه للبيع

دينار كويتى​

100.2248 جنيه للشراء

100.5758 جنيه للبيع

درهم اماراتى​

8.3761 جنيه للشراء

8.4050 جنيه للبيع

اليوان الصينى​

4.4369 جنيه للشراء

4.4525 جنيه للبيع