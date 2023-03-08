سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-3-2023
سعر الدولار في مصر من المواضيع الشائكة والأكثر أهمية للكثيرين لمعرفة آخر ما وصل إليه الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ومدى تأثير ذلك على أسعار مختلف السلع.
سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-3-2023
نعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-3-2023 سواء في البنك المركزي أو في البنوك المصرية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري
30.7680 جنيه للشراء
30.8657 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر
30.68 جنيه للشراء
30.78 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري
30.68 جنيه للشراء
30.78 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.78 جنيه للشراء
30.88 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك التعمير والإسكان
30.73 جنيه للشراء
30.83 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك القاهرة
30.63 جنيه للشراء
30.73 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib
30.78 جنيه للشراء
30.88 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
يورو
32.7864 جنيه للشراء
32.8998 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
36.8662 جنيه للشراء
36.9956 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
32.9351 جنيه للشراء
33.0503 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.5986 جنيه للشراء
22.6754 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.1965 جنيه للشراء
8.2234 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.2248 جنيه للشراء
100.5758 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3761 جنيه للشراء
8.4050 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4369 جنيه للشراء
4.4525 جنيه للبيع