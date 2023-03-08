الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-3-2023

سعر الدولار والعملات
سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر من المواضيع الشائكة والأكثر أهمية للكثيرين لمعرفة آخر ما وصل إليه الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ومدى تأثير ذلك على أسعار مختلف السلع.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-3-2023

نعرض لكم في هذا التقرير سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 8-3-2023 سواء في البنك المركزي أو في البنوك المصرية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري

30.7680 جنيه للشراء 
30.8657 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر 
30.68 جنيه للشراء 
30.78 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري

30.68 جنيه للشراء 
30.78 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.78 جنيه للشراء 
30.88 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك التعمير والإسكان

30.73 جنيه للشراء 
30.83 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك القاهرة

30.63 جنيه للشراء
30.73 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib

30.78 جنيه للشراء 
30.88 جنيه للبيع

انخفاض أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 6 مارس 2023

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

يورو​
32.7864 جنيه للشراء 
32.8998 جنيه للبيع 
جنيه إسترلينى​
36.8662  جنيه للشراء 
36.9956 جنيه للبيع 
فرنك سويسرى​
32.9351 جنيه للشراء 
33.0503 جنيه للبيع 
100 ين يابانى​
22.5986 جنيه للشراء 
22.6754 جنيه للبيع 
ريال سعودى​
8.1965 جنيه للشراء 
8.2234 جنيه للبيع 
دينار كويتى​
100.2248  جنيه للشراء 
100.5758 جنيه للبيع 
درهم اماراتى​
8.3761 جنيه للشراء 
8.4050 جنيه للبيع 
اليوان الصينى​
4.4369 جنيه للشراء 
4.4525 جنيه للبيع

 

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وائل لطفي

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